Ex-diretor-adjunto do Detran-MS, Coronel Francisco Libório Silveira, morre aos 69 após infarto em casa

Coronel Libório Silveira era adjunto do Detran-MS e morreu aos 69 após infarto em casa - Arquivo

Faleceu na madrugada desta segunda-feira o coronel Francisco Libório Silveira aos 69 anos, que já foi comandante da Polícia Militar, e ex-diretor-adjunto do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Permaneceu no cargo até março deste ano.

Libório era natural de Dourados, casado, pai de quatro filhos, bacharel em Direito, ex-Comandante Geral da Polícia Militar durante o governo de Wilson Barbosa Martins, e, já exerceu a função de diretor-adjunto do Detran-MS entre os anos de 2007 a 2014, durante a gestão de André Puccinelli (PMDB). Ele sofreu um infarto na noite deste último domingo (19/07) em sua residência.

Velório

Local: Parque das Primavera

Horário: 11:30 início do velório e sepultamento às 13:30

Nota

O DETRAN MS manifesta seu grande pesar pelo falecimento do Coronel aposentado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Francisco Libório Silveira. Ingressou no Detran-MS assumindo o cargo de diretor adjunto da presidência no ano de 2007. Deixou o cargo em 2014 e foi reconduzido a ele no governo Reinaldo Azambuja, acompanhando o então diretor-presidente, Roberto Hashioka.