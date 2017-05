FETEMS lança Chapa para eleição da entidade no dia 1ºde junho

A FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato grosso do Sul) realiza nesta segunda-feira(15) às 19 horas o lançamento da Chapa1 - FETEMS FORTE para concorrer a eleição do quadriênio 2017/2021. A eleição da maior entidade sindical do Estado envolve 25 mil trabalhadores e trabalhadoras em educação afiliados aos 73 SIMTEDs que compõem a Federação. A Eleição acontece dia 1ºde junho , das 8h às 18horas em todos os municípios do estado.

Neste ano a eleição contará com Chapa única. O candidato a presidente é o professor Jaime Teixeira e a vice-presidente, a professora Sueli Veiga Melo. Um dado importante é que esta eleição será a primeira em que haverá paridade entre homens e mulheres que compõem a Chapa.

Serão eleitos, 21 cargos da Executiva da entidade e sete suplentes. Também serão eleitos 14 vice- presidentes das regionais e os respectivos suplentes. As regionais englobam todos os municípios sul-mato-grossenses.

"Temos a consciência da importância do movimento dos trabalhadores em educação em nosso estado. O objetivo é continuar trabalhando para fortalecer ainda mais a categoria e lutar por uma educação Público com qualidade valorização profissional", pontuou o candidato a presidente, professor Jaime Teixeira.

Algumas das metas e propostas da Chapa estão aluta contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Aluta contra a terceirização na Educação por meio das Organizações Sociais, mantar a politica do PIso por 20 horas, que concede o maior salario do País aos professores sul-mato-grossenses. Apoia e fortalecer os Conselhos de politicas públicas ligados à Educação. Fortalecer o debate e a proteção em relação a saúde dos trabalhadores e Lutar por uma politica salarial para os funcionários administrativos, os servidores com o menor salário do Estado. São 35 pontos elencados que fazem parte da luta as Federação.

O evento acontece às 19horas no auditório da FETEMS, localizado na Rua 26 de Agosto,2.296 no Bairro Amambai.

