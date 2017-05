Wesley e Joesley Batista, da JBS, dizem que prestarão todos os esclarecimentos

Os irmãos e empresários Joesley Batista e Wesley Batista, da JBS, divulgaram por meio de assessoria de imprensa agora na noite desta sexta-feira, 12, comunicado em relação à Operação Bullish, deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Joesley Batista informou que "está em viagem ao exterior e que em seu retorno prestará todos os esclarecimentos". Já Wesley Batista disse que prestou "todos os esclarecimentos na manhã desta sexta, reiterando a regularidade dos investimentos realizados na companhia pelo BNDESPar.

A JBS é o principal alvo da operação da PF, que investiga fraudes e irregularidades em aportes de R$ 8,1 bilhões concedidos pelo BNDES, por meio da subsidiária BNDESPar, ao grupo JBS. A Polícia Federal cumpriu hoje 37 mandados de condução coercitiva e 20 de mandados de busca e apreensão no âmbito da operação.

Mais cedo, a JBS havia afirmado que o investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na empresa, por meio de sua subsidiária, BNDESPar, foi realizado obedecendo a regras de mercado e dentro de todas as formalidades. "Esses investimentos ocorreram sob o crivo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância com a legislação vigente. Não houve favor algum à empresa."

Também segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da JBS, todos os atos societários advindos dos investimentos da BNDESPar foram praticados de acordo com a legislação do mercado de capitais brasileiro, são públicos e estão disponíveis no site da CVM e no site de relações com investidores da JBS. "A JBS informa que sempre pautou o seu relacionamento com bancos públicos e privados de maneira profissional e transparente", reforçou.

Veja Também

Comentários