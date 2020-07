Horário do transporte coletivo em Campo Grande não vai sofrer mudanças com toque de recolher

A programação do transporte coletivo em Campo Grande seguirá com os mesmos horários que se encontram atualmente, sem alterações - (Foto: Glenda Gabi)

Diferente do que está sendo divulgado, a Prefeitura já confirmou que programação do transporte coletivo em Campo Grande seguirá com os mesmos horários que se encontram atualmente, sem alterações, mesmo com a publicação do Decreto n. 14.376, de 7 de julho de 2020, que dispõe sobre novo horário do toque de recolher.

Tanto para quem trabalha em horário comercial, como para quem trabalha em horário especial, como os colaboradores de shoppings, os horários das linhas não sofrerão nenhuma alteração.

Todas as linhas que fazem Centro e Bairro, e vice-versa, permanecerão com os mesmo horários. As que têm saída dos terminais para os bairros haverá até às 21h30, respeitando as chegada dos ônibus vindos da Região Central.

Haverá linhas de transporte saindo do Peg Fácil Shoping Campo Grande às 20h45, passando pela Praça Ary Coelho às 21h00. Já as linhas que passam pelos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza serão mantidas nos mesmos horários atuais. Será mantido o horário das 21h40 das linhas que partem do Peg Fácil Shopping Campo Grande, e da operação especial Covid, às 22h30, partindo da Praça Ary Coelho.

Lembrando que as operações das linhas serão analisadas diariamente, por isso, é importante que os usuários acompanhem os horários diariamente no site do Consórcio Guaicurus, pois de acordo com o cenário da pandemia poderá haver ajustes.

Como já divulgado pelo portal A Crítica, o decreto determina o toque de recolher, a partir desta quarta-feira (8) até 19 de julho de 2020, das 20h00 às 05h00 do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território da Capital.