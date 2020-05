Coronavírus: 350 pessoas estão curadas em MS

Paciente que ficou internado 27 dias na UTI do HR em Campo Grande comemora a saída - Foto: Divulgação

MS tem 350 pessoas curadas do coronavírus em MS até hoje (25). A quantidade de pessoas curadas é pequena comparada com o aumento diário de casos confirmados. De domingo (24) para segunda (25), três pessoas se curaram do vírus. Atualmente 40 estão internados, 616 estão em isolamento social e 15 estão em leitos de UTI. MS tem 17 óbitos registrados de 1.023 casos confirmados, segundo boletim epidemiologico divulgado hoje (25).

Nos últimos dias, as cidades de Bonito e Guia Lopes da Laguna são as cidades que mais apresentaram o crescimento nos índices.

Guia Lopes, por exemplo, é o município que tem o maior índice de incidência da doença no Estado, e conforme afirmação do secretário da Saúde da cidade, Marcelo Gonçalves, os novos resultados positivos para a doença eram assintomáticos, foram isolados e passam por monitoramento. Atualmente são 183 casos confirmados.

Em Bonito são 30 casos e é a sétima cidade com o maior número de casos. Campo Grande é líder com 245 casos.

Nacional - Até o momento, o país registra 22.666 óbitos, sendo que 653 foram registrados nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde nas últimas 24h. No entanto, maioria dos casos aconteceu em outros dias. Isso porque as notificações ocorrem apenas após a conclusão da investigação dos motivos das mortes pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Assim, do total de novos registros, 275 óbitos ocorreram, de fato, nos últimos três dias e outros 3.544 estão em investigação.