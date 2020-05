Guia Lopes da Laguna e Bonito foram os municípios que mais registraram casos confirmados nas últimas 24 horas

População de Bonito - Foto: Divulgação/Prefeitura de Bonito

Com mais 53 exames positivos para coronavírus nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 858. Os municípios que apresentaram os maiores índices de casos foram Guia Lopes da Laguna com 23 casos, subindo para 144 casos e Bonito com mais 13, subindo para 30 pacientes. As informações são do boletim epidemiológico divulgado na manhã de hoje (23).

Guia Lopes atualmente é a cidade que tem o maior índice de incidência da doença no Estado, e conforme afirmação do secretário da Saúde da cidade, Marcelo Gonçalves, os novos resultados positivos para a doença eram assintomáticos, foram isolados e passam por monitoramento.

Em Bonito, o vírus afetou o setor de turismo e o faturamento está zerado para quem trabalha com hospedagem e segundo o Observatório do Turismo (ObservaturMS), 34% das empresas do setor tiveram faturamento zero e 8% delas tiveram de encerrar as atividades, segundo a Fundação de Turismo do Estado (Fundtur-MS).

Em MS, 512 estão em isolamento domiciliar, 296 estão sem sintomas e já estão recuperados. 36 estão internados, sendo 17 em hospitais públicos e 14 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 17 óbitos.

Gráfico com os casos confirmados no Estado