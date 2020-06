Com decreto assinado na quinta, uso obrigatório de máscara passa a valer sexta-feira em Campo Grande

O decreto obriga o uso em espaços fechados públicos: os espaços abertos ao público que não sejam ao ar livre e os equipamentos de transporte coletivo - (Foto: Glenda Gabi)

A partir de sexta-feira (19) a população campo-grandense será a obrigada a andar com máscara de proteção facial na Capital, como forma de evitar a proliferação do coronavírus. O decreto foi assinado na quinta-feira (18) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). A decisão adianta o que já estava previsto para segunda-feira (22), já que o Governo do Estado anunciou hoje que na semana que vem o uso do item será obrigatório nos 79 municípios de MS.

O decreto obriga o uso em espaços fechados públicos: os espaços abertos ao público que não sejam ao ar livre e os equipamentos de transporte coletivo; espaços privados de acesso ao público em geral: os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços que mantenham atendimento ao público; A obrigatoriedade no uso das máscaras deverá ser respeitada em áreas comuns de condomínios, inclusive em elevadores de prédios residenciais e comerciais.

Em áreas de alimentação, como restaurantes, cafés, bares, praças de alimentação e similares, a utilização de máscaras não será exigida durante o consumo de alimentos e bebidas.

Os estabelecimentos devem coibir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial, devendo ser solicitado a elas que se retirarem do local.

A prefeitura informa que os estabelecimentos não serão obrigados a conceder de forma gratuita máscara para quem não estiver usando.