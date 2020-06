Uso de máscaras será obrigatório em todo o MS a partir de segunda-feira

Será obrigatório usar máscaras em em todo transporte coletivo intermunicipal e interestadual - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A partir da próxima segunda-feira, 22 de junho, o uso de máscaras faciais será obrigatório em todo o território de Mato Grosso do Sul. A medida pretende evitar a propagação do coronavírus e a infecção pela doença Covid-19.

Segundo o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, a determinação atende pedido do Centro de Operações Emergenciais (COE) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que desenvolve estratégias de combate e controle do coronavírus.

“O governador Reinaldo Azambuja autorizou e assinou o decreto que será publicado amanhã (19/6) para que seja obrigatório uso de máscaras em todo o território sul-mato-grossense a partir de segunda-feira”, disse hoje (18/6) o secretário em live nas redes sociais.

O uso do acessório de proteção individual será obrigatório nos seguintes locais:

em todos órgãos públicos;

em todos os estabelecimentos privados de acesso ao público;

em todo transporte coletivo intermunicipal e interestadual;

Ao anunciar a medida, Riedel destacou “a preocupação crescente” das autoridades de saúde em relação ao aumento do número de doentes, principalmente na macrorregião de Dourados, que compreende 33 municípios.

“O uso de máscaras é importante, cuidado com coletivo, respeito ao próximo, temos que ter essa consciência. Por isso, o Governo vai fazer valer essa condição para que tenhamos controlada as taxas de contaminação”, completou o secretário.

Indicada pela SES, a medida contribui com a população e com os municípios. “Assim conseguimos, com certeza, uma parcela de vidas a serem salvas”, afirmou a secretária-adjunta da pasta, Christinne Maymone.

Mato Grosso do Sul registrou hoje 4.274 casos confirmados de Covid-19. A infecção já foi diagnosticada em pacientes de 61 dos 79 municípios do Estado. Ao todo, 39 pessoas perderam a vida por causa do novo vírus.