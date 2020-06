Novas barreiras sanitárias são instaladas em três saídas de Campo Grande

Também foram desinfetados 9,2 mil veículos - (Fotos: Diogo Gonçalves)

Como já adiantado na semana passada pelo prefeito Marcos Trad (PSD), as barreiras sanitárias estão de volta na Capital e dessa vez vão funcionar por 15 dias para fiscalizar a entrada de visitantes no município. Dessa vez, os pontos acontecem na saída de São Paulo, na Av. Gury Marques, em Três Lagoas na Av. Ministro João Arinos e em Sidrolândia na Günter Hans.

Para fiscalizar, na faixa da direita, passam os carros que são de Campo Grande; na do meio, veículos que não são da Capital e na faixa da esquerda, passam os caminhões. As vans que estão chegando também são fiscalizadas para averiguação. O resultado sai entre 15 a 20 minutos.

"Na segunda-feira (8) vamos fechar e fiscalizar todas as entradas da nossa cidade. Algumas pessoas maldosas estão utilizando esse momento e estão dizendo que eu estou fechando a cidade. Pelo contrário, nós vamos receber pessoas de todas regiões, só que estamos tendo cautela com as pessoas que estão entrando dentro de Campo Grande. Mas antes de entrar elas vão passar por alguns exames para que possa entrar em Campo Grande sem causar riscos a população", informou o prefeito na live da última quinta-feira (4).









A intenção é reforçar o controle de entrada das pessoas

A medida já foi realizada de maneira experimental no mês passado e obteve resultados positivos. Das mais de 16,3 mil pessoas abordadas durante dois dias, apenas 45 foram identificadas com sintomas gripais, sendo que 28 desses casos foram considerados suspeitos. Todos os passageiros suspeitos foram submetidos a testes rápidos, e em nenhum dos casos o exame confirmou para o novo coronavírus.

Também foram desinfetados 9,2 mil veículos. A intenção é reforçar o controle de entrada de pessoas vindo do interior do estado, principalmente de municípios com alto índice de proliferação da Covid-19.