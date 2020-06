Visitantes vão ter que fazer teste de Covid-19 para entrar em Campo Grande na semana que vem

O prefeito afirmou que o fechamento da rodoviária levantou alguns questionamentos, como por exemplo, se não seria mais fácil controlar as pessoas que entram por meio do terminal - Foto: Diogo Gonçalves

O Terminal Rodoviário de Campo Grande vai fechar amanhã (5), mas com a demanda de vans, combes e outros veículos entrando na Capital, a prefeitura vai intensicar as barreiras sanitárias nas entradas do município. Marquinhos Trad anunciou hoje (4), por meio das redes sociais que todos os motoristas e passageiros vão passar por exames rápidos do coronavírus a partir da semana que vem.

"Na próxima segunda-feira vamos fechar e fiscalizar todas as entradas da nossa cidade. Algumas pessoas maldosas estão utilizando esse momento e estão dizendo que eu estou fechando a cidade. Pelo contrário, nós vamos receber pessoas de todas regiões, só que estamos tendo cautela com as pessoas que estão entrando dentro de Campo Grande. Mas antes de entrar elas vão passar por alguns exames para que possa entrar em Campo Grande sem causar riscos a população", informa.

O prefeito afirmou que o fechamento da rodoviária levantou alguns questionamentos, como por exemplo, se não seria mais fácil controlar as pessoas que entram por meio do terminal. "Quem quiser vir, pode vir. Todavia, estamos implantando as barreiras sanitárias. É um trabalho que vai proteger e cuidar do campo-grandense. Todas as pessoas que querem vir vão ter que passar pelo exame sim", informa.

Refis - Outro destaque foi o total de arrecadação nos três primeiros dias do novo Refis. Segundo Marquinhos, a prefeitura arrecadou R$ 1.329.951,66. A segunda-feira (1º) foi o dia que mais acordo entre contribuinte interessados em quitar débitos com o fisco e a administração foram fechados em R$ 514.673,50.