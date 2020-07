Com novo decreto, apenas serviços essenciais vão funcionar nos fins de semana em Campo Grande

O Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Campo Grande não vai entrar em lockdown, como já informado pelo prefeito Marcos Trad (PSD) na tarde de ontem (15), mas novas medidas serão impostas para que tenha uma diminuição no crescimento do vírus na Capital. O novo decreto terá validação a partir do próximo sábado (18) até o dia 31, e apenas serviços essenciais vão poder funcionar. O estabelecimento que desrespeitar as novas medidas poderá ter o alvará cassado.

Nos sábados e domingos somente os serviços essenciais vão poder funcionar; a capacidade de atendimento no comércio será de 30%; os serviços de deliveries funcionam normalmente, inclusive nos fins de semana; comércio varejista vai funcionar das 9h às 17h; toque de recolher permanece às 20h. O estabelecimento que não cumprir será fechado por três dias, em caso de reincidência terá o alvará cassado.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem (14), Campo Grande tem 4.836 casos confirmados. Na Capital, já foram realizados, no drive-thru, 11.865 exames, com a confirmação de 1.012 casos. Já foram realizados 3.379 testes rápidos, com 137 positivos.

O prefeito fez um vídeo divulgando as novas regras em Campo Grande

Leitos na Capital - O prefeito ainda explica que o quinto dia do novo toque de recolher surtiu efeitos positivos. Entre os dias 1º a 3 de julho, 84 pessoas deram entrada no Pronto Socorro da Santa Casa. Já entre os dias 8 a 10 de julho, 41 pessoas foram internadas. Uma diminuição de 51% no comparativo.

Atualmente o município tem 241 leitos de UTI, com 176 ocupados. Uma taxa de 73% leitos sendo usados. Campo Grande está recebendo pacientes de 34 municípios de Mato Grosso do Sul. “Estamos arrumando mais 10 leitos que devem ficar prontos na próxima semana”, diz o prefeito.