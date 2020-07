Campo Grande terá novas medidas restritivas, mas não entrará em 'lockdown', diz prefeito

Campo Grande não vai entrar em lockdown - (Foto: Diogo Gonçalves)

Campo Grande não vai entrar em ‘lockdown’. O prefeito Marcos Trad (PSD) reforçou a decisão por meio da live de transmissão desta terça-feira (14) que novas medidas serão implantadas, mas o esquema de fechar tudo está descartado.

“Haverá sim medidas restritivas, mas não o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Novas restrições vão surgir para controlar a pandemia do coronavírus e termos leitos disponíveis”, afirma.

O prefeito ainda explica que o quinto dia do novo toque de recolher surtiu efeitos positivos. Entre os dias 1º a 3 de julho, 84 pessoas deram entrada no Pronto Socorro da Santa Casa. Já entre os dias 8 a 10 de julho, 41 pessoas foram internadas. Uma diminuição de 51% no comparativo.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, Campo Grande tem 4.836 casos confirmados. Na Capital, já foram realizados, no drive-thru, 11.865 exames, com a confirmação de 1.012 casos. Já foram realizados 3.379 testes rápidos, com 137 positivos.

Desde a última quarta-feira (8) a cidade está com o toque de recolher ampliado, das 20h às 5h. Além do toque de recolher, é permitido apenas 40% da lotação máxima nos estabelecimentos comerciais, inclusive academias e igrejas; a proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés; a execução de música ao vivo na modalidade “voz e violão”, limitado à apresentação de no máximo duplas poderá ocorrer em bares e restaurantes, desde que respeitado o toque de recolher, sendo vedada em tabacarias, lojas de conveniência, casas noturnas, boates, casas de shows e espaços de eventos; delivery continua funcionando normalmente.

O prefeito Marquinhos Trad na transmissão de hoje (14)

Atualmente o município tem 241 leitos de UTI, com 176 ocupados. Uma taxa de 73% leitos sendo usados. Campo Grande está recebendo pacientes de 34 municípios de Mato Grosso do Sul. “Estamos arrumando mais 10 leitos que devem ficar prontos na próxima semana”, diz o prefeito. Confira os números em alguns hospitais:

Hospital Regional – 82% da ocupação

Santa Casa – 91% da ocupação

Hospital do Câncer – 54% da ocupação

Hospital Universitário – 96% da ocupação

Proncor – 15% da ocupação

Clínica Campo Grande – 40% da ocupação