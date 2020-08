Webinar sobre Mediação e Arbitragem já está disponível no canal de vídeos da PGE

O webinar também contou com a mediação da procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, Kemi Helena Bomor Maro. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Nesta semana, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), postou em seu canal de vídeos , a íntegra do webinar "Meios adequados de solução de conflitos envolvendo a Administração Pública: Quadro atual da mediação e da arbitragem com o poder público". O evento on-line é uma realização da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da instituição.

A explanação coube à doutora em Direito e procuradora do Estado do Paraná, Leila Cuéllar, que dividiu o tema em quatro pontos para melhor entendimento dos participantes:

Negociação, mediação e arbitragem como meios adequados de solução de controvérsias e o papel do advogado moderno; Mediação e a Administração Pública; Arbitragem e o Poder Público; Desafios com as implantações desses modelos de solução de conflitos.

O webinar também contou com a mediação da procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, Kemi Helena Bomor Maro.

Desde a segunda quinzena de julho a PGE divulga, em seu canal de vídeos, a íntegra dos webinários promovidos pela Esap. Para as pessoas interessadas em receber a notificação de novos conteúdos produzidos pela instituição é só se inscreverem.

Outro serviço oferecido pela instituição para o público em geral é o programa PGE em Ação, que é destinado a divulgar a atuação e finalidade institucional, suas unidades, eventos e serviços administrativos executados pela PGE e colocados à disposição dos cidadãos.