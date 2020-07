Voltada ao público infantojuvenil, live ensina a confeccionar e brincar de rodar pião

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, as videoaulas são uma nova forma de interação com a comunidade em meio ao período pandêmico. - (Foto: Divulgação)

Brincar de rodar pião era algo bem comum entre as crianças no século passado, principalmente em pátios de escolas e praças. O tradicional brinquedo é barato, fácil de ser construído e pode proporcionar inúmeros momentos de diversão em casa, especialmente nesse período de pandemia onde o isolamento é a principal maneira de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Na videoaula infantil ao vivo desta quinta-feira (23.07), do programa MS Saudável #EmCasa, o professor de Educação Física, Fernando Quadros, vai ensinar a confeccionar um pião e quais são as regras do jogo. A live, que começa às 15 horas, na página oficial da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Facebook é destinada ao público de 9 a 14 anos.

Para montar o brinquedo, basta separar uma tampa de detergente lava-louças e um palito de madeira (o popular “palito de dente”). Para girar o brinquedo, numa espécie de “arena de combate”, será utilizado um prato como superfície. A atividade é capaz de estimular a coordenação motora fina e noções de equilíbrio.

Tampa de detergente e palito de dentes podem virar instrumento de diversão em família

“Tivemos a ideia de resgatar em algumas aulas, essas brincadeiras antigas. É até uma forma de trazer os pais e demais familiares, que também estão em quarentena, para brincar. O objetivo é divertir e exercitar não só a criançada, mas os adultos também”, revela Quadros.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, as videoaulas são uma nova forma de interação com a comunidade em meio ao período pandêmico. “Por meio das lives, conseguimos, enquanto instituição, fortalecer o vínculo com as pessoas durante esse período atípico, proporcionando opção de lazer, exercícios físicos e descontração. É uma nova forma de ensinar e acredito que está sendo construtivo”, salienta.

As videoaulas do programa MS Saudável #EmCasa estão sendo realizadas desde o dia 7 de julho por profissionais de Educação Física todas as terças e quintas-feiras, com dicas de atividades ao público infantojuvenil, na faixa etária de 3 a 14 anos. Às terças, as transmissões ficam por conta do professor Marcelo Simões.