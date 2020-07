Visitantes desrespeitam regras e acesso à Pedra Bonita ficará fechado

Multa para quem descumprir varia de R$ 500 a R$ 10 mil - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Parque Nacional da Tijuca, maior floresta em área urbana do mundo, vai fechar, a partir de (1), o acesso à trilha da Pedra Bonita, um dos pontos turísticos mais visitados da unidade de conservação. Não estará mais permitido fazer a trilha, mas permanecerá liberado o acesso à rampa de voo livre para quem for realizar este tipo de esporte.

A medida foi tomada após parte do público, insistir em descumprir as regras temporárias de visitação nas semanas seguintes à reabertura parcial do parque. A decisão ocorreu diante dos episódios dos últimos dias, em que se constatou intensa aglomeração na trilha, no topo e em seu portão de acesso, além do descarte irregular de lixo na Pedra Bonita – mesmo depois de ações de fiscalização (com abertura de processo de multas por essas irregularidades) e de educação ambiental. A manutenção deste fechamento será avaliada semanalmente e o comportamento correto dos usuários nos setores que permanecem abertos pode ajudar na revisão da medida.

Novo fechamento

Caso o desrespeito persista nas outras áreas do parque, existe a possibilidade de que elas também fechem. O parque reforça o pedido aos visitantes para que se informem, antes de sair de casa, sobre as regras de visitação e que, durante a visita, obedeçam às normas. Elas são temporárias e garantem a manutenção da reabertura da unidade.

Avisos

Desde o dia , banners estão fixados nas guaritas de acesso, onde os guardas patrimoniais também repassam as orientações aos visitantes. A insistência em desobedecer às regras atuais e permanentes de uso do Parque Nacional da Tijuca pode levar a uma autuação de multa, com valores que começam em R$ 500 e, dependendo da gravidade, podem chegar a R$ 10 mil.