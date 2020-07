Vídeo: Pensando que era alimento, jacaré 'abocanha' câmera de casal de pescadores

Piesanti compartilhou o vídeo no Facebook - (Foto: Reprodução)

Helen Piesanti e seu marido Adriano Lani, não vão esquecer do último passeio do casal. Enquanto pescavam no Pantanal, um jacaré abocanhou sua câmera e quase levou embora. Por sorte o casal capturou tudo com imagens e ainda acabou levando um dos dentes do animal que perdeu após a mordida.

Piesanti compartilhou o vídeo no Facebook e explicou o motivo da violência do animal: o jacaré está acostumado a receber peixes dos moradores na região, e provavelmente imaginou que a câmara fosse comida.

“Susto no pantanal! O Adriano tenta filmar de perto o jacaré. Nisso o jacaré abocanha câmera, e ele consegue puxar a câmera, e pasmem: O dente do jacaré vem junto! Parece fake mas não é”, diz a pescadora no post.

Nas redes o ato foi considerado uma loucura. “Ô que é isso ? o perigo você não SABE que um selvagem e não domesticado”, diz uma internauta.

Felizmente o casal não foi atingido e passa bem.