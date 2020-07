Vídeo: Onça-pintada invade barco de pescadores para 'roubar' peixe

Por um lado, na legenda do vídeo o perfil descreve o ato como falta de respeito. - (Foto: Reprodução)

Está viralizando nas redes um vídeo publicado na página Pescadores do MS, onde mostra uma onça-pintada chegando perto de um pescador, que ao invés de correr, ficou parado vendo a aproximação da fera que na realidade pretendia pegar um peixe que estava no barco ao lado. A situação aconteceu no Rio Aquidauana.

É possível ver pelas imagens três homens no barco que ainda brincam com a situação: "pega ladrão, olha o ladrão de peixe", diz um dos homens. A onça pega o peixe rapidamente e sai de cena.

Por um lado, na legenda do vídeo o perfil descreve o ato como falta de respeito. "Rio Aquidauana, o ser humano não tem limites não respeita a natureza, infelizmente isso por mais lindo que seja é uma falta de respeito com a natureza", alega.