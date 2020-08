Vaquinha Social promove live sobre harmonização de queijos e vinhos em prol de entidades de Campo Grande

Os sommeliers Mario Telles e Gustavo Andrade de Paulo irão apresentar o curso on-line de harmonização - (Foto: Divulgação)

Devido à pandemia e por não ser possível a realização de eventos em espaços fechados, a Vaquinha Social promove no dia 21 de agosto uma uma harmonização virtual de queijos e vinhos, no conforto do lar, porém com vários amigos reunidos online. O objetivo é arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para entidades e comunidades carentes de Campo Grande.

A apresentação da live será feita por Gustavo Andrade de Paulo e Mário Telles - respectivamente presidente e vice-presidente da Associação dos Sommeliers do Brasil, capitulo de São Paulo (ABS-SP). “Para a harmonização optamos por produtos nacionais de qualidade, para prestigiarmos o que é produzido no Brasil”, afirma Marcelo Dotti, presidente da Vaquinha Social. “Selecionamos queijos e vinhos premiados - temos produzido excelentes produtos no nosso país”, complementa Dotti.

A live será transmitida durante uma hora via YouTube e o resultado das doações e da verba dos convites será destinado a entidades carentes. Os recursos vão ser arrecadados com a venda de convites antes do evento e também com doações que poderão ser feitas durante a transmissão através de um QR code. “Os participantes que comprarem o convite da live vão assistir e degustar os queijos e vinhos junto com os sommeliers, pois terão direito a retirar um kit antes do evento contendo: duas garrafas de vinhos brasileiros (Merlot e Sauvignon Blanc) e três queijos mineiros (com premiação internacional). “Durante a transmissão teremos também a participação do comediante Diogo Portugal que gentilmente aceitou tomar parte nesta iniciativa em prol do próximo. Lembro que o resultado financeiro será integralmente doado a pessoas carentes. Faremos uma prestação de contas detalhada sobre isso - a Vaquinha Social só trabalha desta forma”, ressalta Dotti. As duas vinícolas cujos vinhos serão degustados, a Thera e a Don Abel, sensibilizadas com a ação, fizeram doações de garrafas para serem utilizadas durante a live e o hotel Zagaia Eco Resort de Bonito cedeu duas diárias para serem sorteadas durante a live. “Agradecemos às vinícolas e ao Zagaia por esta parceria tão especial”, menciona Dotti.

A live será dia 21 de agosto

Para comprar um ingresso e ter direito ao Kit, os interessados devem acessar o link https://www.vaquinhasocial.com.br/livevinhoaovivo , garantir a sua doação e consequentemente o direito ao kit. O valor da doação é de R$ 380,00 e o kit (para duas pessoas) contém:

1 garrafa de vinho Don Abel merlot2014

1 garrafa vinho Thera Chardonnay

1 porção do queijo Santuário do Mergulhao

1 porção do queijo do Ivair da serra da Canastra

1 porção do queijo Valle da Gurita

As porções de queijo são suficientes para a harmonização, e como são queijos artesanais, foram encomendados especialmente para o evento. “Quem comprar o ingresso receberá antes da live receberá uma mensagem da nossa equipe com o voucher e endereço para a retirada dos produtos. Doações feitas durante a live não darão direito ao kit, por isso, para quem quiser degustar junto com os sommeliers, a hora é essa!”, explica o presidente da Vaquinha.

Sobre a Vaquinha Social

A Vaquinha Social é uma entidade sem fins lucrativos que por meio de sua

plataforma on-line e de empresas amigas, ajuda entidades e pessoas carentes. Todas as nossas arrecadações são auditadas e prestamos contas das doações a todos os doadores com publicação dos resultados.

A entidade foi criada em Campo Grande, MS, que desde 2012 tem se dedicado a fazer a ponte entre quem precisa de ajuda e quem quer doar de forma segura. Nossa missão é mudar vidas através de projetos em prol de instituições carentes. Desde a criação, a Va- quinha Social já concluiu 98 projetos, arrecadou mais de 872 mil reais e já beneficiou cerca de 20 mil pessoas.

Serviço:

Vinho ao Vivo

Data e horário: 21 de agosto, às19h (Campo Grande)

Ingressos à venda pelo site: https://www.vaquinhasocial.com.br/livevinhoaovivo

Plataforma de transmissão: https://www.youtube.com/user/VaquinhaSocial

Mais informações: 67 99200-1700