Vagas: Em parceria, Bureau Veritas e Energisa disponibilizam 200 oportunidade de emprego

Da Redação com Assessoria

Os interessados nas vagas devem se cadastrar no site - (Foto: Reprodução)

Para quem está precisando trabalhar, o Grupo Bureau Veritas e a Energisa Distribuidora, estão disponibilizando 200 vagas para administrativo, eletricistas e leituristas. A operação será implementada no período de 30 dias e contará com estrutura de sete bases operacionais e mais de 100 veículos.

O Bureau Veritas realiza serviços em todas as etapas do ciclo de distribuição das concessionárias de energia, desde a coleta e monitoramento de dados em campo ao gerenciamento da construção dos seus principais ativos, seguindo as regras e normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e das próprias concessionárias. O Grupo realiza desde a coleta de dados em campo e cadastramento georeferenciado da rede de distribuição até o desenvolvimento de ferramentas customizadas de TI para digitalização dos processos chaves de construção, manutenção e inspeção dos ativos.

Os interessados nas vagas devem se cadastrar neste site ou entrar em contato com o Sine do seu município.