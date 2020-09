Universidade lança novo livro sobre Quadrinhos e Ensino

Os artigos apresentados na obra não visam apenas o público universitário - ( Foto: Divulgação/ Secom MS)

O Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos (NuPeQ), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), lança o livro “ Isto é um trabalho para... os quadrinhos: reflexões por trás dos balões ”, organizado pelo docente Nataniel dos Santos Gomes, pelas pesquisadoras Dagmar Vieira Nogueira Silva e Vanderlis Legramante Barbosa e pela editora Dialogarts, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O trabalho nasceu de uma iniciativa do NuPeQ, liderado pelo primeiro autor do volume, Nataniel dos Santos Gomes, atuante nos cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) e no Mestrado (Acadêmico e Profissional) em Letras da UEMS, a partir das aulas ministradas no Mestrado Acadêmico em Letras na disciplina Tópicos Especiais em Linguística Aplicada: Quadrinhos e Ensino, no 2º semestre de 2019.

Os artigos apresentados na obra não visam apenas o público universitário, mas também o público em geral, interessado e eventualmente aficionados em histórias em quadrinhos. Por outro lado, as abordagens teóricas e metodológicas variam, indo das apresentações panorâmicas às relações com diversas áreas do conhecimento.

A organização dos textos no interior do volume buscou atender ao critério da diversidade, alternando, por exemplo, estudos de quadrinhos mais conhecidos com outros menos, ou obras voltadas para o público mais jovem e outras mais adultas. O objetivo desse procedimento foi assegurar certa leveza ao conjunto.

Dagmar Vieira Nogueira Silva, professora e doutoranda em Estudos de Linguagens pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UFMS), ressalta que o crescente interesse pelas HQs está respaldado no público de diferentes idades que, em sua maioria, atribui à linguagem sincrética dos quadrinhos, a responsabilidade pelo início de sua alfabetização. “Somado a esse valor pedagógico, percebemos que as HQs apresentam um universo de discussões relacionadas aos problemas sociais, auxiliando o leitor a compreender e interpretar a realidade que o cerca”, destacou.

Segundo a professora Vanderlis Legramante Barbosa, doutoranda pela UFMS, “a leitura por de trás dos balões das narrativas das histórias em quadrinhos é carregada de significações e o trabalho desenvolvido neste livro é o resultado do diálogo de algumas delas”.

Confira a obra em: http://www.dialogarts.uerj.br/admin/arquivos_tfc_lingua/Isto_e_um_trabalho_para...Os_quadrinhos.pdf

Sobre o NuPeQ

O NuPeQ tem como objetivo discutir a importância dos quadrinhos e sua interface com o ensino, com o cinema, com a religião, com a leitura de clássicos, com a Análise do Discurso, com a Semiótica, com a Comunicação de Massa e outros temas.

O canal “NuPeQ OFICIAL” no Youtube tem o intuito de incentivar a leitura e discutir sobre Histórias em Quadrinhos. Já estão disponíveis palestras, entrevistas e resenhas feitas por pesquisadores da área. Para se inscrever, clique aqui.