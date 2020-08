Unesco e Energisa encerram nesta sexta as inscrições para projeto de combate à fome

As candidatas devem apresentar propostas para atuarem em Campo Grande e em outras localidades. - (Foto: Reprodução/ Internet/obomdanoticia )

Ação humanitária promovida entre o Grupo Energisa e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), encerram nesta sexta-feira (21), as inscrições para a seleção de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos interessadas em participar do projeto que visa arrecada alimentos a serem destinados à famílias carentes.

A ideia é distribuir 100 toneladas de alimentos para 3.300 famílias em 11 estados onde a empresa de energia atua, com o objetivo de minimizar os impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 e combater a fome.

Além disso, as organizações deverão realizar, sob a supervisão da UNESCO, cadastro e levantamento de informações socioeconômicas básicas das famílias beneficiadas. As candidatas devem apresentar propostas para atuarem em Campo Grande e em outras localidades.

Foto: Divulgação/ Energisa/ UNESCO

De acordo com o edital lançado pela entidade, as organizações devem ser constituídas no Brasil e ter pelo menos três anos de fundação, entre outros critérios de elegibilidade.

As organizações selecionadas receberão da UNESCO recursos financeiros de até R$ 60 mil provenientes de doação da Energisa, no valor de R$ 900 mil, para implementar as ações emergenciais. A iniciativa integra o Movimento Energia do Bem, que destinou um total R$ 8 milhões a diversas frentes de combate ao coronavírus.

“A presença da Energisa em Mato Grosso do Sul permite levar nossas ações humanitárias para todas as regiões brasileiras. Mais do que fornecer energia elétrica, estamos comprometidos em apoiar as comunidades próximas, principalmente, neste momento adverso”, afirma Marcelo Vinhaes, presidente da Energisa do MS.

O edital está disponível em https://fornecedor.brasilia.unesco.org/processes/2927.