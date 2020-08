UFMS oferece 140 vagas para modalidades instrumentais e corais

São oferecidas 140 vagas. - (Foto:Divulgação)

Programa de Extensão Escola de Música da UFMS está com processo seletivo para candidatos interessados em modalidades instrumentais e corais. São oferecidas 140 vagas, com aulas previstas para iniciar em 24 de agosto.

As inscrições podem ser feitas até 16 de agosto, sendo que a convocação para matrícula está prevista para o dia 18. Os candidatos selecionados deverão pagar taxa de matrícula semestral para auxiliar no custeio de despesas de manutenção dos próprios cursos oferecidos e pagamento dos bolsistas, sem cobrança de mensalidade.

Haverá isenção da taxa para 10% das vagas oferecidas, destinadas aos candidatos que atendam aos critérios de vulnerabilidade econômica. No caso das vagas de instrumento musical (piano, teclado, trombone, violão, violino e violoncelo) é pré-requisito que o candidato possua o seu próprio instrumento.

Para as aulas de técnica vocal e coral, os candidatos devem estar em boas condições de saúde vocal, isto é, livres de quaisquer disfonias ou patologias que possam ser agravadas com a participação nas aulas.

Acadêmicos do curso de Licenciatura em Música ministrarão as aulas, sob supervisão de professores orientadores do mesmo curso, além de servidores técnico-administrativos com graduação. As aulas serão ministradas nos períodos matutino e vespertino.

Segundo o coordenador do Programa, professor Jackes Douglas Nunes Angelo (Faalc), a proposta da Escola de Música é oportunizar o estudo musical, em diversas modalidades, para estudantes, servidores, comunidade interna e externa.

O formulário de inscrição é acessado em https://proece.ufms.br/inscricoes-escola-de-musica-2020-2/.

