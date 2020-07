UERJ adia vestibular para primeiro semestre de 2021    

Decisão foi tomada em função da pandemia - (Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) comunicou hoje (23), em nota, o adiamento do Vestibular 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Departamento de Seleção Acadêmica da Universidade (Desea), os exames serão realizados no primeiro semestre do próximo ano, “em datas a serem informadas em breve”.

Tanto as datas como o modelo de exame e o local das provas serão definidos pelos conselhos universitários da Uerj, esclareceu a instituição, por meio de sua assessoria de imprensa. Em relação às chamadas para reclassificações e remanejamentos, a universidade informou que está estudando formas de realizá-las nesse período, “sem arriscar a saúde” dos candidatos ou dos seus servidores.

Quando as novas datas forem divulgadas, a Uerj entrará em contato com a Academia do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para confirmar o interesse da corporação na sua participação nos exames. Os bombeiros utilizam um dos exames de qualificação do vestibular da Uerj para o concurso de admissão na corporação.