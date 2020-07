UEMS: Portadores de diploma podem ingressar em 13 graduações

O ingresso de portador de diploma de curso superior consiste na possibilidade de pessoas já diplomadas em curso superior - ( Foto: Edemir Rodrigues)

A UEMS está disponibilizando 72 vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior, em 13 cursos de graduação.

Os interessados podem encaminhar os pedidos para as Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail até este sábado 1º de agosto, com a documentação descrita em edital.

O ingresso de portador de diploma de curso superior consiste na possibilidade de pessoas já diplomadas em curso superior, cursarem novo curso e obterem novo diploma de graduação.

Os cursos que ofertam esta modalidade de ingresso neste Edital específico são cursos semestralizados. Os Cursos com Calendário Anual não foram contemplados neste Edital publicado, pois a oferta de vagas para Portadores de Diploma possui outra dinâmica (e período) pelo fato de serem anuais.

A relação de vagas e cursos disponíveis podem ser conferidas no site da Universidade que é o www.uems.br