UEMS abre 72 vagas para portadores de diploma em 13 graduações

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - (Foto: Divulgação)

A Diretora de Registro Acadêmico (DRA), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulga a abertura de 72 vagas, em 13 cursos de graduação, para o ingresso de portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação.

Os pedidos deverão ser encaminhados para as Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail até este sábado 1º de agosto, com a documentação descrita em edital. (Clique aqui para acessar)

O ingresso de portador de diploma de curso superior consiste no ingresso de diplomados em curso superior para cursar novo curso e obter novo diploma de graduação, desde que haja vaga no curso pretendido e preenchidos os requisitos no Edital.

Os cursos que ofertam esta modalidade de ingresso neste Edital específico são cursos semestralizados. Os Cursos com Calendário Anual não foram contemplados neste Edital publicado, pois a oferta de vagas para Portadores de Diploma possui outra dinâmica (e período) pelo fato de serem anuais.