Trump reimpõe tarifas sobre alumínio do Canadá: é 'absolutamente necessário'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Divulgação)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a impor tarifa sobre o alumínio comprado do Canadá, anunciando que já havia inclusive assinado decreto sobre o tema. Durante discurso nesta tarde, Trump argumentou que essa medida era "absolutamente necessária" para defender a indústria americana de alumínio, já que as companhias do setor canadenses teriam descumprido um compromisso de não "inundar" os EUA com seu produto.

Falando em Ohio, Trump voltou a criticar países aliados, dizendo que eles "se aproveitam" de seu país. Como exemplo, citou a Alemanha, argumentando que os americanos gastam milhões em Defesa para enviar soldados ao país para proteger o país da Rússia, enquanto os alemães compram no setor de energia justamente dos russos.