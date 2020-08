Trump posta vídeo que associa vice de Biden à 'esquerda radical'

O vídeo diz que Biden seria um "candidato de transição" - (Foto: AP Photo/Greg Allen)

Pouco após o ex-vice-presidente Joe Biden anunciar que sua companheira de chapa na corrida pela Casa Branca será Kamala Harris, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em sua conta no Twitter um vídeo que acusa a senadora democrata pela Califórnia de ser integrante da "esquerda radical". O vídeo ainda qualifica Biden como "lento" e ela como "falsa" e diz que a dupla levaria o país a uma radicalização.

No breve vídeo, o narrador diz que Kamala Harris foi pré-candidata à presidência caminhando para a "esquerda radical" e apoiaria o plano do senador Bernie Sanders por "medicina socializada", além de defender "trilhões em novos impostos" e atacar as "políticas racistas de Joe Biden". Segundo o narrador, os eleitores rejeitaram a senadora, considerando-a "falsa", mas Biden "não é tão esperto".

O vídeo diz que Biden seria um "candidato de transição" e entregaria o controle das coisas para Kamala Harris, com a dupla caminhando para a "esquerda radical". "Joe lento e a falsa Kamala, perfeitos juntos. Errado para a América", conclui o narrador.