Trump pede a Congresso que aprove extensão temporária de auxílio-desemprego

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Congresso americano para que aprove uma extensão temporária dos benefícios de auxílio-desemprego que expiram nesta sexta-feira, 31. O Partido Republicano propôs, nesta semana, um novo pacote fiscal de US$ 1 trilhão que incluiria a prorrogação da medida, mas com redução do valor do benefício, de US$ 600 por semana para US$ 200 por semana. O Partido Democrata, porém, quer manter o valor atual.

Na coletiva diária sobre a pandemia de covid-19, Trump fez um apelo aos democratas para que haja um acordo bipartidário sobre o pacote fiscal. Ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que os dois partidos ainda estavam muito distantes de chegar um entendimento.

O líder da Casa Branca também reconheceu hoje o avanço da pandemia. "Um ressurgimento de casos de covid-19 está ocorrendo em diversas partes do planeta", afirmou. Trump disse que a América Latina lidera o número de infecções confirmadas no mundo e que não é possível saber quantas pessoas estão realmente contaminadas na região porque há pouca testagem.

O republicano voltou a dizer que os EUA estão avançados em termos de produção de vacinas experimentais e tratamentos contra a covid-19 e afirmou que dados da doença nos Estados do sul do país "têm mostrado sinais encorajadores", depois de uma aceleração da pandemia nessa região. Trump disse, também, que a quarentena não é uma "estratégia viável no longo prazo".