Trump anuncia novo pacote de US$ 13 bilhões de ajuda a agricultores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: REUTERS/Jim Bourg/Direitos Reservados)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova rodada de auxílio aos agricultores que enfrentam prejuízos econômicos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O pacote será de US$ 13 bilhões e, segundo Trump, o recurso começará a ser distribuído "a partir da próxima semana". "Estou orgulhoso em anunciar que estou fazendo ainda mais para apoiar os agricultores de Wisconsin", disse Trump, na noite de ontem, em um comício eleitoral no Estado, cuja economia depende da produção agrícola.

A ajuda financeira anunciada por Trump seria uma segunda parcela do benefício do Programa de Assistência Alimentar Coronavírus da administração Trump. Em abril, o governo anunciou que destinaria US$ 19 bilhões em auxílio para o setor agrícola, incluindo US$ 16 bilhões em pagamentos diretos a agricultores e pecuaristas e US $ 3 bilhões em compras em massa de laticínios, carnes e produtos agrícolas. Deste montante, até a última segunda-feira (14), o USDA havia aprovado US$ 9,92 bilhões em pagamentos a cerca de 622 mil produtores rurais afetados pelo pandemia da covid-19. Os recursos vieram da legislação de alívio do coronavírus aprovada pelo Congresso no início deste ano e do Departamento de Agricultura do país (USDA).

Mais cedo, o USDA já havia informado que até USS $ 14 bilhões adicionais estariam disponíveis para agricultores e pecuaristas que enfrentaram interrupções de mercado e custos elevados na pandemia. "As comunidades agrícolas da América são resilientes, mas ainda enfrentam muitos desafios devido à pandemia da covid-19", disse o secretário de Agricultura do país, Sonny Perdue em um anúncio da ajuda adicional na quinta-feira.

Os pagamentos serão feitos para três categorias de commodities, disse o USDA, com base em quedas de preços, vendas ou outros métodos. Os pagamentos são limitados a US$ 250 mil por agricultor ou entidade.

Dados divulgados pelo USDA, no início deste mês, mostraram que os pagamentos do governo devem aumentar 66% este ano, para um recorde anual de US$ 37,2 bilhões. Mesmo antes de levar em conta a nova rodada de ajuda, esses pagamentos elevariam a receita agrícola líquida dos EUA em 23%, para US$ 102,7 bilhões, a maior desde 2013, de acordo com o USDA. O benefício representa 36% do faturamento agrícola total, a maior parcela em quase duas décadas.