Trump anuncia aumento do efetivo de segurança em cidades mais violentas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (Foto: Agencia Brasil)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um aumento do efetivo de agentes de segurança nas cidades mais violentas. Durante evento na Casa Branca, ele criticou autoridades estaduais e locais que, segundo ele, são fracas nesse tema, prometendo agir. "Há cidades em que a violência está realmente fora de controle", criticou, citando Chicago como um dos exemplos.

Trump lançou durante esse evento a expansão da Operation Legend para as cidades de Albuquerque e Chicago, que permite esse aumento no efetivo das forças de segurança. No ano em que busca a reeleição, fez várias críticas a "políticos radicais" que, segundo ele, querem apenas tirar financiamento da polícia, retratando os "heróis das forças de segurança como vilões".

O presidente prometeu trabalho conjunto com a polícia local para identificar violações e buscar os suspeitos. "Devemos lembrar que a tarefa de policiar a vizinhança está sobre os ombros das autoridades eleitas", afirmou. "Vamos fazer nossas polícias mais fortes, não mais fracas."

Durante o evento, Trump aproveitou para renovar sua promessa de trazer companhias de volta para o país. "Queremos que nossos produtos sejam feitos em Chicago, não em Xangai", comentou, em momento de tensões bilaterais com a China.