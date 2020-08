Troco Solidário terá doações em dobro para entidades

Com a iniciativa do Troco em Dobro, o Grupo Pereira doará para uma instituição a mais em cada região onde atua - (Foto: Divulgação)

Para beneficiar entidades que sofreram com a redução do investimento social em função da pandemia de Covid-19 no Brasil, o Grupo Pereira, através das bandeiras Comper e do Fort Atacadista, lança, a partir deste mês, o programa Troco em Dobro. Até dezembro, a empresa vai doar exatamente o mesmo valor arrecadado no já tradicional Troco Solidário e dobrar também o número de instituições atendidas. A última entrega do projeto, pelo Fort Atacadista, por exemplo, realizado no dia 18 de julho, beneficiou a Ama (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande) com doação de R$ 81.850,33.

Desde 2007, o Troco Solidário, programa que convida o cliente a arredondar o seu troco no final de cada compra, já doou mais de R$ 11 milhões de reais para 365 instituições de caridade, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas, nos estados em que o Grupo está presente. Os centavos viraram milhões de reais.

"Os nossos clientes são os responsáveis pela doação espontânea do arredondamento de seus trocos. Essa ação muda a vida de milhares de pessoas e por isso agradecemos muito. Os clientes são o pilar desse programa", diz Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.

Além de ajudar as instituições, a ideia do Troco em Dobro" é fomentar ainda mais o espírito solidário entre os clientes. "Neste momento difícil pelo qual passa o Brasil e o mundo nada mais justo do que somarmos esforços e, neste período de distanciamento social, nos aproximarmos ainda mais daqueles que precisam da nossa ajuda levando o que eles mais precisam para organizar o dia a dia de cada instituição", completa Beto.

Com a iniciativa do Troco em Dobro, o Grupo Pereira doará para uma instituição a mais em cada região onde atua, sendo que o valor arrecadado revertido para a instituição já cadastrada será o mesmo que a empresa doará para esta outra nova instituição social.

Desta forma a empresa continua promovendo a união de forças, facilitando o dia a dia do doador e promovendo entregas a entidades idôneas que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade. A soma dos esforços faz toda a diferença.