Três preparações saudáveis para comemorar o dia dos pais em família

Neste domingo (09), é comemorado o Dia dos Pais. Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o isolamento social, os eventos em família podem acontecer de outra maneira. Seja em casa, ou até mesmo online, para evitar a aglomeração de pessoas.



É possível unir a tradicionalidade e nutrição em casa, ao realizar uma comemoração com a família. O programa de prevenção da Cassems, “Cozinha Experimental”, realiza aulas de culinária saudável, com ingredientes acessíveis e de fácil preparo. Para as comemorações de Dia dos Pais, é comum a realização de grandes almoços, com a mesa recheada de comidas gostosas.Com as orientações para uma preparação mais nutritiva, os pratos ganham novos sabores.



Confiram as dicas de 3 receitas para comemorar o Dia dos Pais, dentro de casa:



Filé de salmão grelhado, com cenoura, purê de brócolis, quinua salteada e aspargos

Ingredientes:

-100 g de brócolis

- 2 beterrabas

- 1 dente de alho

- Tomilho e alecrim a gosto

- 1 colher (sopa) de óleo de gergelim

- 100 g de quinua cozida

- 40 g de aspargos cozidos

- 1 clara de ovo frita

- 20 g de cebolinha fatiada

- Sal

- 1 cenoura grande

- 150 g de filé de salmão

- 1 colher (sopa) de azeite



Modo de Preparo:

Para preparar o purê de brócolis, cozinhe-o em uma panela com água fervente e um

pouco de sal. Assim que estiver cozido, bata no liquidificador, ou no processador, com

um pouco da água do cozimento. Retire e acerte o sal. Reserve. Na segunda etapa,

enrole em um pedaço de papel-alumínio a beterraba inteira, com um dente de alho,

um pequeno ramo de tomilho e alecrim, sal e um pouco de azeite. Feche como se

fosse um envelope e coloque no forno a 170 ºC, por 2 horas, ou até que esteja cozida.

Retire do forno, descasque-a e corte-a em cubos. Em outra frigideira antiaderente, esquente o óleo de gergelim, refogue a quinua, acrescente os aspargos fatiados, a clara de ovo frita e as cebolinhas. Acerte o sal. Num aro redondo, monte a quinua com a beterraba assada por baixo. Depois de todos os ingredientes estarem prontos, é hora de preparar o salmão. Corte a cenoura em tiras bem finas e compridas. Depois, tempere o peixe com sal e pimenta. Enrole, delicadamente, as tiras de cenoura ao redor do salmão. Em uma frigideira antiaderente, jogue um fio de azeite e grelhe-o. Distribua os ingredientes no prato e sirva.



Lasanha de abobrinha

Ingredientes:

- 4 abobrinhas em lâminas finas;

- 2 latas de molho de tomate;

- 300 g de queijo cottage;

- Orégano;

- Sal;

- ½ xícara de ricota defumada ralada.



Modo de Preparo:

Tire as extremidades da abobrinha e corte em lâminas no sentido comprido.

Coloque em um refratário o molho, orégano, abobrinha, cottage e por último a

ricota. Levar ao forno pré-aquecido por 30 minutos aproximadamente.



Macarrão de abobrinha com frango ao molho pesto

Ingredientes:

- Azeite de oliva

- 2 peitos de frango

- 1/2 colher de chá de sal marinho

- 1/4 colher de chá de pimenta preta

- 1/2 colher de sopa de farinha de grão de bico

- 1/3 xícara de pesto de manjericão

- 1/3 xícara de leite de amêndoas

- 2 abobrinhas

- 1 colher de sopa de suco de limão



Modo de preparo

Fatie as abobrinhas em lâminas finas, no sentido do comprimento e corte cada fatia em tiras bem finas, como um espaguete. Coloque-as aos poucos em água fervente com sal e cozinhe por 1 minuto, apenas para que amoleça levemente. Escorra, transfira para água gelada, para interromper o cozimento. Reserve.

Em uma frigideira em fogo alto, cozinhe os peitos de frango por 5 minutos de cada lado. Tempere com sal e pimenta. Pique os peitos em pedaços pequenos e reserve. Na mesma frigideira, adicione a farinha de grão de bico e o leite de amêndoas, raspe o fundo para que todos os sabores do frango sejam liberados, por fim adicione o pesto de manjericão. Misture tudo e cozinhe por 3 minutos.

Adicione o macarrão de abobrinha e continue cozinhando por mais 5 minutos. Adicione os pedaços de frango e o suco de limão. Corrija o sal e a pimenta se necessário.