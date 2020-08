Todos municípios de MS estão em situação de perigo devido a situação climática, alerta Inmet

A orientação é ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico e exposição ao sol - (Foto: Reprodução)

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de baixa umidade do ar, estando no alerta laranja considerado uma situação perigosa. A orientação é que a população se mantenha atenta.

Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a umidade do ar pode variar entre 20% e 12%, um risco para incêndios florestais e também para à saúde humana.

Não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul até 13 de setembro. A secura deve permanecer em todas as regiões e na Capital a segunda-feira (31) amanheceu com céu claro e temperatura de 25°C.

Para hoje (31) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões sem expectativa de chuva no Estado. A variação está estimada entre 15% a 50% no MS ao longo do dia . Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado. Temperaturas elevadas e podem variar entre de 18°C a 41°C.

A orientação é ingerir bastante líquido, evitar desgaste físico e exposição ao sol. Quanto as queimadas a orientação é que a população evite atear fogo em terrenos baldios, não jogue bitucas de cigarro em ruas e rodovias.