TJMS lança segunda etapa da pesquisa para a construção das Metas Nacionais 2021

Metas Nacionais para o ano de 2021 - (Foto: TJ MS)

Em continuidade das atividades de construção das Metas Nacionais para o ano de 2021, o Tribunal de Justiça de MS lança o segundo formulário. A pesquisa busca manter a aproximação entre as Metas Nacionais do Judiciário e o relatório anual Justiça em Números, prevendo a manutenção das metas plurianuais 1, 2, 4, 6 e 8, e nova sugestão para a meta 3 relacionada a conciliações pré-processuais.

O resultado desta segunda etapa e os dados da pesquisa realizada entre os dias 8 e 25 de julho deste ano, serão compilados ao final do período. As informações farão parte de conteúdo da Reunião Preparatória para o Encontro Nacional.

O formulário ficará disponível, no portal do TJMS, no período de 27 até 31 de julho. Para participar, basta acessar o link https://www.tjms.jus.br/intranet/secretarias/planejamento/pesquisa-metas e seguir as instruções.

O envolvimento dos diversos segmentos da sociedade tem como objetivo tornar o processo de construção das metas do Poder Judiciário mais participativo, oferecendo à sociedade, aos servidores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores e população em geral, a oportunidade de opinar e contribuir para uma gestão judiciária mais transparente e inclusiva.

Participe e dê sua sugestão, você é peça fundamental neste processo!