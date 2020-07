Theatro Municipal de SP homenageia profissionais da saúde

Orquestra do teatro, coro e convidados interpretaram obra de Verdi - (Foto: Divulgação)

O Theatro Municipal de São Paulo fez em seu canal do Youtube uma homenagem aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente no combate a covid-19. A orquestra do teatro e oc da casa, somados a doze solistas convidados interpretam Brindisi, da ópera italiana La Traviata, de Giuseppe Verdi.

A regência é do maestro Roberto Minczuk, diretor musical e maestro titular da Orquestra Sinfônica Municipal. Cada um dos músicos gravou a sua interpretação de sua própria casa e o material foi editado. Ao todo foram mixados 355 vídeos produzidos pelos 177 artistas – sendo 78 instrumentistas, 87 coralistas e 12 solistas.

Durante a pandemia do novo coronavírus, o Theatro Municipal de São Paulo permanece fechado por determinação da prefeitura. No seu canal do Youtube, no entanto, há diversas atrações gratuitas, como cursos livres, gravações solo em versões reduzidas para piano, vídeos completos de espetáculos e lives com profissionais do teatro.