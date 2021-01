Termina nesta sexta-feira o último período de Efetivação das Matrículas na Rede Estadual

Termina nesta sexta-feira (22) o último período de efetivação das matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE). Até o final da tarde, estudantes, pais e/ou responsáveis poderão ir até as unidades escolares da REE para realizar a entrega e assinatura dos documentos necessários para garantir as vagas dos estudantes previamente matriculados entre os dias 11 e 15 de janeiro.

Etapa que marca o final do calendário da Matrícula Digital, a Efetivação deve ser feita exclusivamente nas unidades de ensino sinalizadas para os estudantes presentes na 2ª Lista de Designação, disponível para consulta no Portal da Central de Matrículas. Para melhor organização das unidades de ensino, é importante que os estudantes designados, familiares e/ou responsáveis entrem em contato com as escolas para sanar possíveis dúvidas sobre o processo e também sobre o melhor horário para atendimento.

Caso o estudante não consiga realizar a efetivação a tempo, ou tenha perdido os prazos para a realização da pré-matrícula durante as etapas anteriores, a última alternativa será por meio da designação automática, pelo portal da Central de Matrículas, a partir do dia 28 de janeiro. Deste modo, a oferta será de acordo com as vagas remanescentes em cada escola.

O início das aulas na Rede Estadual de Ensino está previsto para o dia 01 de março de 2021.

Atendimento

Para o atendimento em caso de dúvidas ou questionamento sobre as etapas da Matrícula Digital, a Secretaria de Estado de Educação (SED) disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. O atendimento também pode ser feito de forma presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Vinícius Espíndola, SES

Foto: Chico Ribeiro