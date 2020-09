Terceiro filhote de onça-parda é encontrado em canavial por funcionários de usina

Ao considerar o risco que o animal corria devido à falta de alimento, pois a mãe não voltara para buscá-la, a onça foi recolhida - (Foto: Divulgação/PMA)

Um filhote de onça-parda foi encontrado no município de Ivinhema, a 225 km de Campo Grande. Ele foi encontrado por funcionários de uma empresa sucroenergética em um canavial. Ele estava perdido de sua mãe. É o terceiro encontrado neste ano em canaviais.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) acredita que a onça mãe teria fugido e abandonado o filhote, em razão do barulho das máquinas. Foi orientado para que os funcionários se afastassem da área, mudando o local de colheita, evitando quaisquer barulhos nas proximidades e colocaram somente água para o bicho, no sentido de que a mãe do filhote pudesse voltar para buscá-lo.

Ao considerar o risco que o animal corria devido à falta de alimento, pois a mãe não voltara para buscá-la, a onça foi recolhida. Ele foi encaminhado no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.