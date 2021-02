Terceira ação da Funsat Itinerante de 2021 atenderá 150 jovens na sede da Subjuv

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da da ação Funsat Itinerante, atenderá no dia 26 de fevereiro, na sede da Subsecretária de Políticas para a Juventude (Subjuv). O evento tem como o intuito promover a entrada de jovens no mercado de trabalho.

Esta já é a terceira ação que a Funsat promove neste ano; a primeira foi no bairro Moreninhas e a segunda no Aero Rancho. nas duas ações mais de 500 pessoas receberam atendimento e cerca de 150 foram encaminhados para o mercado de trabalho.

A parceria Subjuv e Funsat ocorre desde o ano passado, com atendimento todas as quartas-feiras para jovens que buscam o primeiro emprego ou se recolocarem no mercado de trabalho. O evento tem como intuito ampliar esse atendimento a mais pessoas e oferecer orientação e serviço de outros Órgãos parceiros que estarão presentes no dia, como Junta Militar, com o alistamento e regularização de documentos militar, Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon – CG), orientando o consumidor, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência (Sedesc), com regularização do Microempreendedor Individual (MEI), Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher) fazendo orientações para mulheres, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), aferindo a temperatura e Guarda Civil Metropolitana (GCM), ajudando no distanciamento e segurança do local.

O diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins, fala sobre a importância da pareceria que só tem a crescer, visando à participação do jovem e fomentando seus conhecimentos pessoais e profissionais.

“Essa parceria entre a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Subjuv (Subsecretaria da Juventude) visa à intermediação do público jovem ao mercado de trabalho da nossa Capital. A Funsat sentia a necessidade de atender esse público, mas eles não vinham até nós, ou seja, nós temos a oferta e a Subjuv tem a procura. Os jovens são atendidos e capacitados pelos cursos, e nós incluímos essas pessoas em nossa base de dados, além de habilitá-los para cadastro da Carteira de Trabalho Digital e fornecer todas as orientações necessárias através de atendimento presencial, um ponto fixo com data determinada para os jovens, na sede da SUBJUV e web séries com temáticas relacionadas ao mercado de trabalho”, diz Luciano Martins.

Durante a ação será prestado serviço de emissão de carteira digital de trabalho, captação de currículos, atendimento e inserção de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e orientação ao trabalhador e ao empregado. Os interessados em participar da ação devem fazer um agendamento prévio, ligando no telefone (67) 3314-3577, pois o evento só irá atender 150 pessoas devido a pandemia de Covid-19.