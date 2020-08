Tempo seco deve resultar em situação de alerta nas primeiras semanas de agosto em MS

Com as queimadas, o Pantanal demonstra sinais do clima seco - (Foto: Edemir Rodrigues)

A população de MS que recentemente ficou assustada com a queda nas temperaturas em diversos municípios, podem esperar pela baixa umidade do ar com temperaturas elevadas no começo de agosto.

Conforme informações do meteorologista Natálio Abrão Filho, do Centro de Monitoramento do Tempo da Uniderp/Anhanguera, estamos sob influência de uma massa de ar seca. “Estamos no fim de outono e isso vai prevalecer nos próximos dias e provavelmente terá algumas alterações nos dias 18 e 19. Por enquanto a população vai ficar sem ver chuva”, ressalta.

Com o tempo seco, a recomendação é não atear queimadas para não prejudicar a qualidade do ar. “As pessoas acham que fazendo queimadas vão estar poupando tempo ou algo assim, mas elas devem estar cientes de que elas só estão prejudicando ainda mais o clima. Estamos fazendo um prognostico de inverno e os primeiros indícios indicam situação muito critica com relação a esses fatores. Podemos dizer que alguns estados vão entrar em situação de emergência”, alerta.

A semana em MS vai chegar à 34° C.