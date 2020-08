Tempo seco coloca 79 municípios do Estado em alerta para riscos à saúde e incêndios florestais - (Foto: Divulgação)

Com condições de tempo aberto, predomínio de sol e elevadas temperaturas para esta segunda-feira (31), os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial para a baixa umidade relativa do ar.

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica que a umidade do ar pode variar entre 20% e 12% neste dia. Além do risco de incêndios florestais as condições de tempo promovem riscos à saúde humana.

O alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é considerado uma situação perigosa. A orientação é que a população se mantenha atenta e busque informações regulares sobre as condições meteorológicas previstas para a região de residência.

Para aliviar o desconforto as instruções do Inmet são: ingerir bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele e umidificar ambientes. A prática de atividades físicas não é recomendada. O alerta é válido até as 20h.

Sobre as queimadas a orientação é que a população evite atear fogo em terrenos baldios, não jogue bitucas de cigarro em ruas e rodovias.

Alertas

A Defesa Civil do Estado possui um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber por SMS avisos climáticos importantes pode enviar uma mensagem de texto para o número 40.199 com o CEP de interesse.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).