Telemetria, o uso da tecnologia a favor do saneamento

A tela mostra o funcionamento do sistema de Macaraju, - (Foto: ACOM/SANESUL)

Em dezembro de 2018, a Sanesul inaugurou o seu Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede em Campo Grande. Ele concentra todo trabalho de tecnologia avançada que monitora em tempo real os sistemas de abastecimento de água de municípios operados pela empresa.

Por meio de telemetria (sistema tecnológico de monitoramento), em painéis instalados, é possível visualizar em tempo real o abastecimento de água das cidades em detalhes, tais como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul e até mesmo pressão da água em determinados pontos de abastecimento e quantidade de água distribuída para cada região.

A Sanesul foi pioneira ao longo dos anos no uso de tecnologia para monitorar os sistemas de abastecimento, tendo início em localidades como Nova Andradina com sistemas mais simples, que foram evoluindo para outras localidades.

Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju estão em pleno funcionamento de monitoramento. Agora, a Sanesul está elaborando projetos para que outros municípios operados pela estatal também sejam monitorados em tempo real pelo Núcleo de Operações e Controle, como Chapadão do Sul, por exemplo.

Além disso, a equipe desenvolve um projeto piloto na unidade de Sidrolândia, já em teste, que é cem por cento desenvolvido por profissionais da empresa, desde a programação do software, equipamento de automação e implantação da infraestrutura física de automação e telecomunicação.

TECNOLOGIA PARA SANEAMENTO

A telemetria é uma tecnologia que já está há algum tempo no mercado, mas que a cada dia ganha mais espaço em diversos setores. Por meio da telemetria, é possível medir informações de maior interesse da empresa e que facilitem o trabalho dos operadores.

Nas concessionárias de saneamento ela é usada para facilitar as leituras ou controlar o sistema de abastecimento e as estações de tratamento de esgoto. No caso da Sanesul, o objetivo é permitir o monitoramento da rede de abastecimento de água nas cidades.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA

O principal é que o sistema de telemetria fornece dados cofiáveis para melhorar a tomada de decisão na empresa. Por meio dos relatórios que são gerados, é possível ter uma visão exata das ações, e perceber os pontos que podem ser controlados para eliminar ou diminuir gastos.

De forma mais objetiva e de fácil compreensão é possível:

Garantir o abastecimento da população;

Monitorar em tempo real o funcionamento de estações elevatórias, reservatórios, medidores de vazão e demais dispositivos elétricos e hidráulicos do sistema;

Detectar vazamentos, falhas de operação, falhas de equipamentos, pressões e vazões;

Acionar o desligamento remoto de estações elevatórias;

Controlar a dosagem de produto químico para tratamento de água e esgoto;

Prevenir e minimizar perdas;

Reduzir custos operacionais de deslocamento de equipes;

Facilitar a manutenção de equipamentos;

Reduzir custos com energia;

Enfim, garantir a qualidade dos serviços prestados e otimizar resultados.