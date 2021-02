Técnicos da Semed passam por capacitação para bancas de heteroidentificação e fenotípica

Comissão de técnicos da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, ligados à Divisão da Educação e Diversidade/DED, aprimoraram os conhecimentos de avaliação de heteroidentificação e fenotípica, para atendimento a projetos e processos seletivos com mais precisão.

O curso é realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul/UEMS e tem por objetivo promover mais precisão na heteroidentificação, que é a avaliação por meio de análise de características morfológicas e fisiológicas e de fenótipo, para comprovar se a pessoa tem direito à cota racial ou está cometendo fraude.

A capacitação dos profissionais tem o intuito de deixar as avaliações dos processos seletivos mais precisos, obedecendo ao art. 2º da Lei n. 12.990/14, que menciona as cotas. O curso é importante para seguir a obrigatoriedade da lei de cotas a ser cumprida em concursos públicos.

O curso remoto tem duas etapas, uma realizada na segunda-feira (22) e outra nesta quinta-feira (25). Entre as temáticas abordadas, estão a construção de identidade racial; banca de avaliação fenotípica, atuação e procedimentos; bancas de heteroidentificação na UFMS: classificação racial na Terra Morena; identidade racial e desigualdade racial no Brasil; políticas afirmativas, identidade negra e heteroidentificação e os aspectos psicológicos das bancas, considerando o acolhimento.

A Divisão de Educação e Diversidade é o setor responsável pela avaliação das cotas de processos seletivos e concursos municipais da Secretaria Municipal de Educação e de outros atendimentos ligados à área pedagógica da Rede Municipal de Ensino/REME.

“É importante para seguir a obrigatoriedade da lei de cotas em concursos públicos. Precisamos cada vez mais estar acompanhando os requisitos legais, para que possamos exercer a função de selecionar, com mais justiça, as pessoas que se declaram negras, em processos seletivos e concursos públicos do nosso Município”, afirma a responsável pela DED, Magali Lúzio.