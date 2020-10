Técnico de enfermagem e agente de viagem estão entre as 1,4 mil vagas de emprego disponíveis na Funtrab

Para quem está em busca de emprego a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul intermedia 1.461 vagas de emprego nesta segunda-feira (25). Tem ocupação para todos os níveis de escolaridade e em diversas cidades do Estado, confira a lista aqui .

Campo Grande lidera com 422 vagas de emprego, entre elas estão a de técnico de enfermagem, agente e viagem, atendente de farmácia (balconista), auxiliar de lavanderia, motorista carreteiro, churrasqueiro, estoquista, garçom, estágio de engenharia, entre outras.

Amambai por exemplo, oferta 196 vagas, sendo grande parte delas a serem preenchidas por trabalhadores que vão atuar no cultivo de árvores frutíferas. Em Miranda são 126, a maioria para atuação na cultura de maçã.

Também há oportunidades nas seguintes cidades: Dourados (102), Três Lagoas (89), Sonora (80), Ponta Porã (79), Nova Andradina (60), São Gabriel do Oeste (59), Naviraí (32), Chapadão do Sul (26), Jardim (26), Sidrolândia (25), Aquidauana (22), Bataguassu (21), Itaquiraí (16), Corumbá (13), Coxim (10), Ivinhema (9), Maracaju (8), Rio Brilhante (6), Aparecida do Taboado (5), Eldorado (5), Guia Lopes da Laguna (5), Paranaíba (5), Batayporã (4), Nova Alvorada do Sul (3), Caarapó (2), Cassilândia (2), Ribas do Rio Pardo (2), Rio Verde de Mato Grosso (1).

Caso haja interesse por alguma das vagas detalhadas é necessário comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio, n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista, é de segunda à sexta das 7h30 e 13h30. No interior do estado os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima, confira endereços, telefones e horários de funcionamento aqui .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Luiz Valney (Xuxa)