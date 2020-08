Tamanduá-bandeira é resgatado dentro de fossa

O tamanduá adulto foi examinado pela médica e como não apresentava nenhum ferimento - ( Foto: Duvulgação/ PMA)

Tamanduá-bandeira foi resgatado de dentro de uma fossa em aldeia indígena, na cidade de Miranda, distante 208 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Tamanduá estava dentro do buraco de quase dois metros que servirá como fossa séptica e estava aberto, o que provocou a queda do animal. A PMA e uma médica veterinária que apoia as ações realizadas pela polícia realizaram a captura do bicho com uso de cambões e o colocaram em uma caixa de contenção.

O tamanduá adulto foi examinado pela médica e como não apresentava nenhum ferimento e logo depois foi solto no seu habitat natural distante da cidade.