Sol, calor e tempo seco continuam nesta quarta-feira em todo Estado - (Foto: Chico Ribeiro/Secretaria de Comunicação de MS)

Uma forte massa de ar seco que inibe a formação da nebulosidade de chuva, segue predominando sobre o Estado. A quarta-feira (9) não traz novidades e manterá as condições de tempo dos últimos dias: muito sol, baixa umidade do ar e calor. Céu claro em grande parte de Mato Grosso do Sul, exceto na região sudoeste onde algumas nuvens aparecem e o tempo fica parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar terá variação entre 70% a 10%, considerado estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre os cuidados recomendados está a ingestão de bastante líquido, umidificar ambientes, evitar exposição e atividades ao ar livre, umedecer narinas e olhos com soro fisiológico e evitar aglomerações.

O dia será marcado por uma grande amplitude térmica. A variação de temperatura para esta quarta-feira está entre 15°C a 41°C. A mínima está estimada para a região sudoeste e a máxima para a região pantaneira.

Confira abaixo a previsão de temperatura para algumas cidades do Estado, conforme estimativa do Climatempo.

Campo Grande: 22°C a 37°C

Dourados: 21°C a 35°C

Três Lagoas: 21°C a 38°C

Corumbá: 22°C a 38°C