Sepultamento de Policial Civil morto em Campo Grande acontece nesta manhã

Policial Joel tinha 14 anos de Polícia Civil - (Foto: Divulgação/PCMS)

Joel Benites de 53 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (20), o Policial Civil do Grupo de Operações e Investigações (GOI), foi alvejado, nas costas, por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto, a ação teria ocorrido no momento em que se aproximava de sua residência no bairro Jardim Leblon.

Durante a tentativa de resistência o policial civil conseguiu atingir um dos criminosos com disparos na perna e barriga. Segundo imagens das câmeras de segurança a ação teria ocorrido no momento em que Joel Benites retorna até o veículo que dirigia para buscar algo que estaria no banco traseiro.

Joel chegou a ser socorrido e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Leblon, mas não resistiu.

Os suspeitos de latrocínio que fugiram sem levar nada foram detidos por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos – Derf, onde serão autuados em flagrante delito.

O velório acontece desde às 8h30 no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande e o sepultamento às 10h30.