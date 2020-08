Senar MS retoma Curso Técnico em Agropecuária com aulas on-line

A primeira turma do Curso Técnico em Agropecuária do Senar /MS está na reta final para o recebimento do certificado. - ( Foto: Divulgação/ FAMASUL)

A partir de segunda-feira (3), aproximadamente 100 pessoas aprovadas no último processo seletivo do Curso Técnico em Agropecuária, do Senar Mato Grosso do Sul, iniciarão suas aulas on-line, com interação por vídeo entre alunos e instrutores.

A partir das restrições sociais impostas devido à pandemia da Covid-19, o ensino será realizado no modelo on-line, os 240 veteranos retornarão gradativamente suas atividades em datas específicas, ambos no formato remoto.

De acordo com Francisco Paredes, diretor do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, as aulas a distância voltaram em junho no formato experimental. “Iniciamos essa nova modalidade de ensino com as turmas que estavam para finalizar o Curso Técnico em Agropecuária e observamos um bom rendimento dos alunos e adaptação dos instrutores nesse formato. Por isso, optamos por estender essa oferta de educação a todas as demais turmas do Centro”, esclarece.

Para este semestre, a equipe pedagógica do Centro de Excelência precisou reestruturar a grade de ensino do curso priorizando os conteúdos formativos que podem ser acompanhados a distância. “Tivemos que reformular toda a nossa grade de ensino para não prejudicar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Além disso, realizamos a capacitação da nossa equipe de instrutores para essa nova modalidade, fizemos pesquisas de conectividade com os nossos alunos, produzimos apostilas impressas e avaliamos semanalmente o rendimento e participação de todos nas atividades propostas”, explica o diretor.

Caso o aluno tenha alguma limitação quanto a participação remota, ele poderá optar em trancar a matrícula e garantir a sua vaga para continuidade dos estudos no próximo semestre.

A primeira turma do Curso Técnico em Agropecuária do Senar /MS está na reta final para o recebimento do certificado. Esta semana, os egressos farão a última etapa da formação que é a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, que também está sendo realizada remotamente. Ao término, a primeira turma estará oficialmente formada.