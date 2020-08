Semed e Sectur fazem parceria para projeto sobre pontos turísticos de Campo Grande

Ônibus city tour - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

O Projeto “City Tour Virtual Educativo”, para apresentar os pontos turísticos de Campo Grande aos alunos da Rede Municipal de Ensino/Reme, será realizado entre nos dias 10 e 31 de agosto. A ação da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo/Sectur e da Secretaria Municipal de Educação/Semed leva em conta a necessidade de distanciamento social, devido à pandemia da Covid-19.

O Projeto City Tour Virtual será apresentado de forma on-line, em rede social, e tem por objetivo divertir e informar os alunos sobre os pontos turísticos da Capital, mas sem sair de casa. A apresentação será realizada por um guia de turismo, por meio da plataforma Meet. Alguns dos pontos históricos da cidade que serão visitados são o Horto Florestal, o Mercadão Municipal, a Rua 14 de Julho, o Parque das Nações Indígenas, dentre outros.

Ao todo, alunos de 27 escolas da REME vão participar, com previsão de alcançar mais de 4 mil estudantes. Serão realizadas webs conferências, nas quais poderão participar até 300 alunos.

Com a apresentação do City Tour, os estudantes vão conhecer os pontos históricos do Município, o que poderá contribuir para a compreensão da formação territorial e populacional de Campo Grande, possibilitando abordar a história e a geografia a partir da paisagem histórica, do lugar e do tempo.

A apresentação do Projeto, por meio de tecnologias digitais, constitui importante recurso pedagógico, sobretudo em tempo de pandemia, devido ao processo de ensino e aprendizagem estar sendo realizado de maneira remota.

O tour virtual contempla habilidades e conhecimentos específicos, presentes no referencial curricular da REME, visa proporcionar uma experiência diferente, lúdica e inovadora e faz parte das ações de comemoração 121 anos de aniversário de Campo Grande.