Semed apresenta na Câmara Municipal ações e plano de retorno das aulas presenciais na Reme

As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) durante o período de suspensão das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino (Reme), por conta da pandemia da Covid-19, e o plano de retorno de forma híbrida (com aulas presenciais e remotas) foram apresentados na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, explicou aos vereadores sobre o atendimento remoto feito aos estudantes, com utilização de plataformas tecnológicas, internet, televisão, rádio e os cadernos de atividades impressos. “Mesmo com a situação de doença que o mundo enfrenta, todos os nossos profissionais estão atuando com criatividade, mantendo as aulas de maneira remota, até que o retorno presencial possa ocorrer”.

As aulas vão continuar disponíveis, por meio da TV Reme (canal 4.2 da TVE, e Youtube), Rádio Reme (aplicativo) e outros meios utilizados pelos professores e pelas unidades escolares (aplicativos de conversa com vídeos e áudios), conforme a necessidade e adaptação de cada turma. Caso o aluno não tenha acesso à internet, será disponibilizado o caderno-base da Reme, que oferece subsídios iniciais básicos a partir dos conteúdos desenvolvidos em cada ano, de forma contínua ou complementar ao ano letivo de 2020.

Para o ano letivo em 2021, as equipes técnicas da Semed trabalham na elaboração e na proposição de alternativas para manter a excelência da qualidade do serviço prestado. Uma das estratégias pedagógicas implantadas é o Referencial Curricular Circunstancial, pelo qual se busca apontar caminhos possíveis de serem desenvolvidos pelos docentes, a fim de garantir a aprendizagem dos alunos, mesmo remotamente, além de levar em consideração as diferentes realidades de cada comunidade escolar. Também serão desenvolvidos cadernos de atividades diagnósticas para serem mais uma ferramenta de apoio e direcionamento das ações pedagógicas.

Outra ação anunciada pela secretária Elza Fernandes é a continuidade da entrega dos kits de merendas para os alunos em situação de vulnerabilidade social que estiverem cadastrados no programa Bolsa Família. No ano passado, a Prefeitura distribuiu 110 mil kits de merenda.

Além disso, foi apresentado o plano de retorno das aulas presenciais de forma híbrida. O Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande no dia 4 de fevereiro, prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais em todas as unidades da Reme até o dia 1º julho de 2021. Porém, caso a situação epidêmica permita, as aulas poderão ser retomadas ainda no primeiro semestre. “Nós temos convicção de que as aulas presenciais devem retornar, entretanto queremos o retorno com segurança e responsabilidade”, afirmou a secretária.

Todas as 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e as 98 escolas de ensino fundamental devem elaborar um plano de retorno das aulas presenciais. A Semed também atenderá às exigências da área da saúde, para evitar a disseminação do novo coronavírus, e já adquiriu, por licitação, equipamentos de proteção (máscaras, álcool em gel e materiais de limpeza e higienização) que devem ser distribuídos aos professores, funcionários das unidades e alunos. As escolas farão as adaptações necessárias, com instalação de pias para lavagem das mãos e dispenser com álcool, em locais estratégicos das unidades.

Os critérios do plano de retorno das aulas presenciais foram definidos e publicados no Diogrande n. 6.160, de 23 de dezembro de 2020, com vistas à organização pedagógica (aspectos cognitivos), socioemocionais e ao protocolo de biossegurança que foi apresentado pela Secretaria de Educação.

Outro projeto de destaque apresentado aos vereadores foi o “Programa Valorização da Vida” que se tornou lei municipal no dia 21 de janeiro deste ano. O texto, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad e publicado no Diogrande. A transformação do projeto em lei garante o funcionamento permanente na Reme.

“Estamos atentos aos problemas socioemocionais dos nossos servidores e alunos. Atualmente trabalhamos na expansão dos serviços na rede, para preparar a comunidade escolar para atuar na prevenção, inclusive do suicídio, e para acolher a todos quando o retorno presencial (híbrido) ocorrer”, afirmou a superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alelis Izabel Gomes.

Após a apresentação da proposta pedagógica da Semed e os trabalhos desenvolvidos, durante todo o período pandêmico, com a garantia de um ensino de qualidade para todos os alunos da Reme, os vereadores mostraram-se favoráveis à continuidade do ensino remoto até que o retorno híbrido possa ocorrer de maneira segura para toda a comunidade escolar.