Secretaria de educação de MS realiza webinário para professores de Geografia do Ensino Fundamental

A Secretaria de Estado de Educação (SED) vai realizar mais uma edição do webinário de orientações para professores do Ensino Fundamental (#WebSEDMS), desta vez voltado para os profissionais de Geografia de todas as redes de ensino de Mato Grosso do Sul. A transmissão será nesta quarta-feira (05), a partir das 15h (horário de MS), pelo canal da pasta no youtube.

Destacado pela coordenadoria de Políticas para o Ensino Fundamental da SED, Eleida Arce Adamiski, o objetivo da transmissão é promover, semanalmente, a aproximação dos professores em meio ao período de implementação do referencial curricular da etapa. “A ideia era que, neste momento de pandemia, nós conseguíssemos – de algum modo – estar em contato com os professores e ‘aproximar mesmo estando distante’. Esse é o ano de implementação do Currículo de Referência e estavam previstas formações, as quais não foram possíveis pelo momento que estamos vivenciando”, disse a gestora.

Para as apresentações, os professores contam com cinco profissionais da SED que detalham o Currículo de Referência – Etapa do Ensino Fundamental – para mostrar as aplicações e quais novidades são encontradas no documento, que segue em fase de implementação. Nesta semana, na transmissão voltada profissionais de Geografia, a estrutura será mantida.



“Pensamos em contribuir com estudos, ideias e discussões e resolvemos utilizar a ferramenta que tínhamos disponível, as reuniões onlines. Foi daí que surgiu a ideia do webinário para falarmos sobre as orientações que enviamos mensalmente e falar um pouco do currículo, o que traz de novidade, o que pode nos ajudar e a importância dele neste momento”, concluiu Eleida.

Durante a transmissão, estão previstos momentos de interação, intercalados com as falas dos apresentadores e até mesmo pesquisas em tempo real, com perguntas sobre o período de aulas remotas e pontuações sobre os principais desafios encontrados pelos profissionais durante a realização das atividades não presenciais, iniciadas em março deste ano.

Serviço

O “Webinário da SED #02: Geografia no Ensino Fundamental” será nesta quarta-feira, dia 05 de agosto, às 15h, pelo canal da SED no Youtube. No mesmo endereço, os internautas também podem conferir como foi a primeira live com essa proposta, realizada no dia 22 de julho, voltada para os professores de Matemática.

Clique aqui e acesse o link direto da transmissão.